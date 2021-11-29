***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 19:31
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, yurtiçi satış ağında
Türkiye boya pazarının önemli firmalarından JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile yürütmekte bulunduğumuz malzeme tedariki ilişkimizin, önümüzdeki dönemlerde de devamına yönelik 29.11.2021 tarihinde ‘'Tedarik Sözleşmesi ‘' imzalanmıştır.Bu sözleşme, belirtilen tarihte imzalanmasıyla beraber yürülüğe girmiştir ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalacaktır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980133
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 32,38
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.812
En Düşük
1.777
18:0512,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 0,4385
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8619
En Düşük
12,3321
18:0514,4651
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 0,4561
|Açılış
|: 14,3100
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|Önceki Kapanış
|: 13,9200
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14,5053
En Düşük
13,9221
18:05735,50
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 22,45
|Açılış
|: 735,50
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.611.292
|% 10,00
|
|LIDFA
|4,07
|39.801.795
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|1.638.500
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.541.612
|% 10,00
|
|PRKAB
|71,20
|297.187.378
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|37.341.720
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|41.744.593
|% -9,66
|
|DERIM
|7,78
|16.420.195
|% -7,60
|
|TETMT
|210,00
|6.346.647
|% -7,49
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 8,98
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 9,96
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% -1,30
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8064
|12,8224
|% 3,67
|
|Euro
|14,4027
|14,4728
|% 3,31
|
|Sterlin
|17,0027
|17,0879
|% 3,22
|
|Frank
|13,8146
|13,8978
|% 3,48
|
|Riyal
|3,4074
|3,4245
|% 3,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-8,39
|
|Altın Gr.
|735
|735
|22,12
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,86
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|9,40
|9,42
|0,22
|
|B. Petrol
|74,43
|74,43
|2,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
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17:58XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 26, 502.00 milyon TL de
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17:56ASELS
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 628, 655 adet işlem
-
17:55KRGYO
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 792, 434 adet işlem