***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, yurtiçi satış ağındaTürkiye boya pazarının önemli firmalarından JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile yürütmekte bulunduğumuz malzeme tedariki ilişkimizin, önümüzdeki dönemlerde de devamına yönelik 29.11.2021 tarihinde ‘'Tedarik Sözleşmesi ‘' imzalanmıştır.Bu sözleşme, belirtilen tarihte imzalanmasıyla beraber yürülüğe girmiştir ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalacaktır.Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980133BIST