***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2022 18:43
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2018 / 05.10.2018 / 14.12.2018 / 18.02.2019 / 16.04.2020 / 08.06.2020 / 22.06.2020 / 22.12.2021/ 21.01.2022/ 22.02.2022/ 22.03.2022/ 22.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konkordato projemiz, 22 Haziran 2020 tarihinde Gebze Ticaret Asliye Mahkemesi tarafından tastik edilmiştir.Konkordato projesi kapsamında konkordato borçlarımız, 1,5 yıl geri ödemesiz, 72 ay eşit taksitlerle ödenmesi suretiyle yeniden yapılandırılmış ve bu yapılandırma mahkeme tarafından onaylanmıştır.Konkordato süreci, konkordato öncesinden gelen tüm borçlarımızın ödenmesi sonrasında, tamamlanacaktır. Bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Konkordato projesi kapsamında ilk taksit bedeli 22.12.2021 tarihinde, ikinci taksit bedeli 21.01.2022 tarihinde, üçüncü taksit bedeli 22.02.2022 tarihinde, dördüncü taksit bedeli 22.03.2022 tarihinde ve beşinci taksit bedeli 22.04.2022 tarihinde ödenmiştir.Bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Altıncı taksit bedeli 884.997,86TL ödeme, projeye uygun olarak bugün (18.05.2022 tarihinde) yapılmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031279
BIST
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|ACSEL
|53,90
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|% 0,00
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|24,00
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|% 0,00
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|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
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|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
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|1.870.150.718
|% 0,00
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|AKBNK
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|% 0,00
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|YKBNK
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|1.870.150.718
|% 0,00
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|EKGYO
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|% 0,00
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|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
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|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
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|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,8462
|15,8528
|% -0,54
|
|Euro
|16,7862
|16,8796
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|Sterlin
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|19,9019
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|Frank
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|Riyal
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|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|25,29
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,13
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|0,22
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,48
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