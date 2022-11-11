***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.11.2022 tarih ve 367 nolu Yönetim Kurulu Kararı ileYönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer İsmet UZUNYOL'un vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Hatice Füsun UZUNYOL KUTLU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079633BIST