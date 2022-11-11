***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2022 19:38
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.11.2022 tarih ve 367 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer İsmet UZUNYOL'un vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Hatice Füsun UZUNYOL KUTLU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079633
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,57
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
18:0518,5262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
18:0519,1522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,3004
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1674
En Düşük
18,8141
18:051.048,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.048,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|956,30
|202.640.540
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|90.380.312
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.157.394
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|58.361.234
|% 10,00
|
|MNDRS
|10,56
|150.038.535
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|22.414.288
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|52.371.962
|% -9,95
|
|TURGG
|264,00
|40.172.071
|% -9,09
|
|KZBGY
|16,78
|265.209.478
|% -8,61
|
|ETILR
|9,39
|39.424.828
|% -6,01
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% -1,68
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% -2,77
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 2,16
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 8,32
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% -1,02
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% -3,14
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5205
|18,5262
|% 0,20
|
|Euro
|19,1389
|19,1522
|% 1,59
|
|Sterlin
|21,7313
|21,8403
|% 0,64
|
|Frank
|19,5012
|19,6186
|% 2,25
|
|Riyal
|4,9101
|4,9347
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.049
|5,10
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.912
|7.052
|34,00
|
|Yarım
|3.357
|3.447
|16,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.723
|8,00
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem