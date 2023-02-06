***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2023 19:48
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.02.2023 tarihli 369 Yönetim Kurul Kararıyla, Şirketimiz özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla şirketin ortağı %1,20 hissedarı, Yönetim Kurulu Üyesi, Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, yapılması planlanan sermaye arttırımında kullanılmak üzere, sermaye avansı olarak 03 Şubat 2023 tarihinde şirket hesaplarına 3.500.000TL (ÜçmilyonbeşyüzbinTL) ve 06 Şubat 2023 (bugün) tarihi itibariyle 500.000TL(BeşyüzbinTL) toplamda 4.000.000TL (DörtmilyonTL) şirketin banka hesaplarına aktarmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110160
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
18:0520,1899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1216
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,1703
18:051.130,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.130,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8260
|18,8321
|% 0,07
|
|Euro
|20,1807
|20,1899
|% -0,60
|
|Sterlin
|22,5504
|22,6635
|% -0,27
|
|Frank
|20,2000
|20,3217
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0041
|5,0292
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|1,35
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|0,48
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.704
|7.772
|-89,00
|
|Yarım
|3.763
|3.803
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.901
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,67
|80,67
|0,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS