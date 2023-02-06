***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.02.2023 tarihli 369 Yönetim Kurul Kararıyla, Şirketimiz özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla şirketin ortağı %1,20 hissedarı, Yönetim Kurulu Üyesi, Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, yapılması planlanan sermaye arttırımında kullanılmak üzere, sermaye avansı olarak 03 Şubat 2023 tarihinde şirket hesaplarına 3.500.000TL (ÜçmilyonbeşyüzbinTL) ve 06 Şubat 2023 (bugün) tarihi itibariyle 500.000TL(BeşyüzbinTL) toplamda 4.000.000TL (DörtmilyonTL) şirketin banka hesaplarına aktarmıştır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110160BIST