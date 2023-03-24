***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu 24.03.2023 tarihinde toplanarak 375 no'lu karar ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi gereği görev dağılımı yapmış Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Ferit UZUNYOL, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Hatice Füsun UZUNYOL KUTLU, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Berna UZUNYOL seçilmiştir.Bilgilerinize sunarız.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127800BIST