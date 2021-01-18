***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.01.2021 10:40
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hatice Füsun Uzunyol Kutlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen düzeltme pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902974
BIST
11:041.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.509
11:047,5169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0583
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
11:049,0831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0713
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
11:04443,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,08
|Açılış
|: 443,89
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler11:02
|POLTK
|529,20
|17.144.453
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|10.659.514
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|11.636.927
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|YESIL
|202,60
|41.926.751
|% 9,99
|
|KUTPO
|47,00
|84.049.613
|% -6,09
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|TDGYO
|9,02
|4.066.572
|% -4,95
|
|PEGYO
|1,67
|7.550.345
|% -4,23
|
|IZFAS
|6,14
|651.298
|% -4,06
|
|KOZAL
|119,50
|674.319.233
|% 2,93
|
|KRDMD
|6,78
|412.122.952
|% 2,57
|
|DOHOL
|3,45
|377.265.080
|% -0,29
|
|SISE
|7,73
|337.716.164
|% -1,15
|
|GARAN
|9,93
|297.404.939
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,45
|377.265.080
|% -0,29
|
|TSKB
|1,88
|201.754.763
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,59
|136.062.411
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,43
|110.861.195
|% 3,62
|
|EKGYO
|2,42
|180.766.152
|% -1,22
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5090
|7,5146
|% 0,75
|
|Euro
|9,0682
|9,0768
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,1627
|10,2136
|% 0,61
|
|Frank
|8,3992
|8,4498
|% 0,77
|
|Riyal
|1,9986
|2,0086
|% 0,82
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|8,87
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,00
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,97
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|0,13
|
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|-0,36
|