***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2020 18:25
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ömer İsmet Uzunyol 2.963.934,36 TRY 47,81
Mustafa Feridun Uzunyol 1.252.084,53 TRY 20,19
Hatice Füsun Uzunyol Kutlu 483.146,85 TRY 7,79
Ahmet Ferit Uzunyol 74500 TRY 1,21
Berna Uzunyol 206.000,16 TRY 3,32
Halka Açık Kısım 1.220.334,10 TRY 19,68
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖMER İSMET UZUNYOL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı 47.81 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür 20.19 Bağımsız Üye Değil
Ahmet Ferit Uzunyol Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyesi 1.21 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
CEMİLE EBRU EKEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 02.01.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi Üyesi_Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ALİ CEM KOCABALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.03.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite-Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836097
BIST