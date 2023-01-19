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***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.01.2023 14:06
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gözde Önem Muhasebe Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.03.2019 262 754 52 38 gozde.onem@eminis.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı_Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207491_701546

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 18.12.1995 Türkiye Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ömer İsmet Uzunyol 2.943.934,36 TRY 47,48
Mustafa Feridun Uzunyol 1.252.084,53 TRY 20,19
Hatice Füsun Uzunyol Kutlu 252.722,86 TRY 4,08
Ahmet Ferit Uzunyol 74500 TRY 1,20
Berna Uzunyol 195602 TRY 3,15
Halka Açık Kısım 1.481.156,25 TRY 23,89

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 05.03.1991 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Evet 20.19 Bağımsız Üye Değil Hayır
Ahmet Ferit Uzunyol Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyesi,Satış Pazarlama Müdürü Evet 1.2 Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.11.2022 İcrada Görevli Değil Hayır 4.08 Bağımsız Üye Değil Hayır
CEMİLE EBRU EKEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 02.01.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728088 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi_Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ALİ CEM KOCABALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.03.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827258 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mustafa Feridun Uzunyol YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR
AHMET FERİT UZUNYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SATIŞ PAZARLAMA MÜDÜRÜ İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SATIŞ PAZARLAMA MÜDÜRÜ
AYTUĞ ÇANKAYA ÜRETİM MÜDÜRÜ Mühendis ÜRETİM MÜDÜRÜ
MELEK NİŞANCI SATINALMA VE KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ Mühendis SATINALMA VE KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103160


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Altın Gr. 1.154 1.154 3,11  
Cumhuriyet 7.802 7.920 -37,00  
Tam 7.835 7.891 12,00  
Yarım 3.818 3.861 5,00  
Çeyrek 1.915 1.931 3,00  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 -0,06  
Gümüş Gr. 14,15 14,17 -0,02  
B. Petrol 84,37 84,37 -0,61  
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