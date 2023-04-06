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***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.04.2023 14:46
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ömer İsmet Uzunyol 2.962.869,36 TRY 47,79
Mustafa Feridun Uzunyol 1.253.559,39 TRY 20,22
Hatice Füsun Uzunyol Kutlu 252.722,86 TRY 4,08
Ahmet Ferit Uzunyol 75571 TRY 1,22
Berna Uzunyol 195602 TRY 3,15
Halka Açık Kısım 1.459.675,39 TRY 23,54

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ahmet Ferit Uzunyol Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 27.04.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurul Üyesi,Satış Pazarlama Müdürü Evet 1.22 Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 11.11.2022 İcrada Görevli Hayır 4.08 Bağımsız Üye Değil Hayır
BERNA UZUNYOL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.03.2023 İcrada Görevli 3.15 Bağımsız Üye Değil
CEMİLE EBRU EKEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 02.01.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728088 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi_Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ALİ CEM KOCABALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.03.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827258 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET FERİT UZUNYOL YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SATIŞ PAZARLAMA MÜDÜRÜ
HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ İş Adamı / İş Kadını
BERNA UZUNYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Adamı / İş Kadını
AYTUĞ ÇANKAYA ÜRETİM MÜDÜRÜ Mühendis ÜRETİM MÜDÜRÜ
MELEK NİŞANCI SATINALMA VE KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ Mühendis SATINALMA VE KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132439


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Gümüş Gr. 15,39 15,41 -0,03  
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