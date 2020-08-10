***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.08.2020 18:24
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2020
Karar Sayısı
340
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketin 30.06.2020 tarihli finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 30.06.2020 tarihli finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, şirketlerin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı
hususlarını kabul ve beyan ederiz.
Denetimden Sorumlu Komite Adına
Ali Cem KOCABALI/ Başkan
Cemile Ebru Eken/ Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867476
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
18:057,2873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2342
18:058,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0404
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
18:05474,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,86
|Açılış
|: 474,29
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,19
|295.104
|% 10,00
|
|MZHLD
|14,96
|82.534
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|6.095.664
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|886.122
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.485.548
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|704.268
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.070.730
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.153.328
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.378.359
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|18,03
|2.570.040.555
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|GARAN
|6,57
|960.897.997
|% -0,15
|
|GUSGR
|5,56
|822.036.338
|% 1,46
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,76
|526.902.450
|% 3,76
|
|TSKB
|1,07
|161.739.347
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|201.881.020
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2786
|7,2873
|% -0,05
|
|Euro
|8,5568
|8,5730
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,4592
|9,5066
|% -0,29
|
|Frank
|7,8928
|7,9403
|% -0,82
|
|Riyal
|1,9276
|1,9372
|% -0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.031
|-3,92
|
|Altın Gr.
|473
|474
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,99
|29,02
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,12
|
|B. Petrol
|45,13
|45,13
|0,73
|