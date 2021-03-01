***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.03.2021 07:06
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2021
Karar Sayısı
342
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketin 31.12.2020 tarihli finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 31.12.2020 tarihli finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, şirketlerin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı
hususlarını kabul ve beyan ederiz.
Denetimden Sorumlu Komite Adına
Ali Cem KOCABALI/ Başkan
Cemile Ebru Eken/ Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913800
BIST
12:581.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 30,87
|Açılış
|: 1.492
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|Önceki Kapanış
|: 1.471
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1.503
En Düşük
1.491
12:587,3388
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|: -1,16%
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|Açılış
|: 7,3200
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|Önceki Kapanış
|: 7,4050
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En Düşük
7,2996
12:588,8411
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 412,30
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416,86
En Düşük
410,91
BIST En Aktif Hisseler12:56
|KONYA
|1.280,40
|44.805.853
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|11.883.411
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.106.823
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|181.253
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|633.170
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.500,00
|67.500
|% -10,00
|
|ATSYH
|6,30
|162.924
|% -9,87
|
|UMPAS
|1,40
|42.375
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|208.294
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,37
|39.548.524
|% -4,44
|
|SISE
|7,56
|1.286.576.976
|% 6,03
|
|THYAO
|13,77
|800.040.047
|% 2,08
|
|KOZAL
|131,80
|625.408.758
|% 2,01
|
|GARAN
|9,01
|522.108.588
|% 1,01
|
|GUBRF
|82,10
|460.366.946
|% 2,88
|
|SISE
|7,56
|1.286.576.976
|% 6,03
|
|EKGYO
|2,27
|203.260.364
|% 1,79
|
|IHLAS
|0,91
|59.645.322
|% 3,41
|
|KARSN
|4,18
|252.058.988
|% 3,21
|
|THYAO
|13,77
|800.040.047
|% 2,08
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3337
|7,3363
|% -1,19
|
|Euro
|8,8345
|8,8387
|% -1,46
|
|Sterlin
|10,1820
|10,2331
|% -1,25
|
|Frank
|8,0030
|8,0512
|% -1,56
|
|Riyal
|1,9467
|1,9564
|% -1,38
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|20,03
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.784
|-52,00
|
|Tam
|2.729
|2.798
|-49,26
|
|Yarım
|1.319
|1.354
|-23,83
|
|Çeyrek
|662
|677
|-11,91
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,38
|65,38
|0,95
|