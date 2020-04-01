***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2019 tarihli VUK mevzuatına göre düzenlenen bilançoda öz varlık tutarı (-) 25.286.160,02 TL negatiftir."6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in Geçici 1. maddesi kapsamında ilgili 2018 dönemin 10.730.656,70 TL kambiyo zararı ve makine teçhizat , stok ,taşıt ve demirbaşların piyasa rayiç değer farkı 20.609.900,00 TL eklendiğinde 31.12.2019 tarihli Öz varlık hesabı 4.967.799,67 TL pozitif duruma gelmektedir.Yönetim kurulumuzca TTK 376. Madde kapsamında öz varlık korunmasına ilişkin olarak alınan tedbirler aşağıdaki gibidir.31.12.2019 tarihli bilançoda Aktif değerlerin Rayiç değerle yukarıda detayı belirtilen şekilde oluşan öz varlık hesaplamasında öz varlık değeri 4.967.799,67 TL olup POZİTİF değere gelmektedir. Bu durumda kanun kapsamında borca batıklık durumu söz konusu olmamaktadır.Şirketimizin 19/9/2018 tarihinde konkordato müracaatı Gebze Asliye ticaret mahkemesinin 2018/ 734 E. Sayılı kararı ile kabul edilmiş, 18.2.2019 tarihli kararı ile de 13.02.2020 tarihine kadar konkordato süresi uzatılmıştır.Şirketimizin faaliyeti 19.9.2018 tarihinden itibaren mahkeme tarafından tayin edilen konkordato komiserleri gözetiminde sürdürülmektedir.Şirketimizin konkordato sonucu alıcılar toplantısı yapılmış, sunulan Konkordato projesi, Konkordato alacaklıları arasında oylama yapılmış ve kullanılan kabul oy oranı 7 günlük iltihak süresi sonunda % 60,05 'dir. 16.04.2020 tarihli mahkeme de karara bağlanacaktır.Bu çerçevede Yönetim kurulumuz ayrıca üretim verimliliğinin arttırılması, zararın azaltılması, şirket faaliyetlerinin karlılığının artması kapsamındaÜretim verimliliğinin arttırılması, zararın azaltılması, şirket faaliyetlerinin karlılığının artması kapsamındaAlacak kalitesi yüksek müşterilerde ve ürün karlılıkları dikkate alınarak satış hacimleri arttırılma çalışmaları sürdürülmektedir. Ancak dünya geneli ve ulusal sağlık tedbirleri ile alınan önlemler çerçevesinde ticari piyasa firmaların faaliyetlerini geçici durdurma veya çalışma seviyesini düşürmeleri, ticari hayatın kısıtlanması vb. sebepler nedeniyle ilk 3 aylık süre için verim alınabileceği tüm ülkemiz ortamında umut edilememektedir.Sezonsal geçici ihtiyaç olan işçi alımını durdurmuş, kendi iç yapısındaki personel ile sürdürme kararı almıştır. Ayrıca kısmı çalışma tedbiri alınmıştır.Tedarikçiler ile peşin alım yaparak daha ucuz iskontolu ham madde ürün alımı sağlanmış , Satış vadelerinde finans planlamasına gidilmiş ve maksimum 90 gün vadeli işlem yapılması sağlanmıştır.Pay sahiplerine ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833704BIST