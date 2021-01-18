***EMNIS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.01.2021 09:07
***EMNIS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EMNIS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hatice Füsun Uzunyol Kutlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902947
BIST
10:521.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,53
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.509
10:527,5144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0558
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
10:529,0786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0668
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
10:52444,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,48
|Açılış
|: 444,44
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler10:52
|YGYO
|1,98
|10.545.557
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|11.600.672
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|AYGAZ
|16,19
|27.670.163
|% 9,99
|
|PKENT
|1.184,50
|1.930.530
|% 9,99
|
|KUTPO
|46,50
|73.443.927
|% -7,09
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|TDGYO
|9,03
|3.581.714
|% -4,85
|
|PEGYO
|1,67
|6.705.804
|% -4,23
|
|SAFKR
|10,52
|14.965.707
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,40
|625.053.255
|% 3,70
|
|KRDMD
|6,80
|365.404.315
|% 2,87
|
|SISE
|7,73
|321.758.639
|% -1,15
|
|DOHOL
|3,48
|317.232.126
|% 0,58
|
|GARAN
|9,94
|275.941.882
|% -0,80
|
|TSKB
|1,89
|183.500.407
|% 0,53
|
|DOHOL
|3,48
|317.232.126
|% 0,58
|
|SKBNK
|1,59
|133.044.898
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,41
|89.197.287
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,43
|144.187.057
|% -0,82
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5107
|7,5144
|% 0,75
|
|Euro
|9,0700
|9,0786
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,1781
|10,2291
|% 0,76
|
|Frank
|8,4101
|8,4608
|% 0,90
|
|Riyal
|2,0003
|2,0103
|% 0,90
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|10,92
|
|Altın Gr.
|445
|445
|6,96
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,13
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-0,26
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:07SAFKR
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 10.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 408, 087 adet işlem
-
11:05PEGYO
Yüzde -23.74 oranında düşüşle 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 968, 282 adet işlem
-
11:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 9 kaybederek (% -0.78 ) 1, 641
-
11:04
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, TSKB
-
11:04XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 5, 896.00 milyon TL de