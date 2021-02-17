***EMNIS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.02.2021 09:15
***EMNIS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EMNIS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hatice Füsun Uzunyol Kutlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910244
BIST
10:401.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
10:407,0302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0372
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0600
En Düşük
6,9735
10:408,4933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5281
En Düşük
8,4397
10:40404,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,87
|Açılış
|: 404,50
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:40
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|21.321.217
|% 9,99
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|VAKFN
|14,90
|6.717.561
|% 9,96
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|IZMDC
|4,50
|57.330.672
|% -7,41
|
|INTEM
|62,25
|2.480.558
|% -5,25
|
|NIBAS
|35,90
|5.332.996
|% -4,88
|
|TKURU
|357,90
|822.271
|% -4,71
|
|SASA
|42,90
|537.822.614
|% 4,18
|
|HALKB
|5,45
|390.172.994
|% 3,81
|
|KOZAL
|145,00
|383.857.250
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,54
|361.609.322
|% 0,65
|
|GUBRF
|76,45
|323.251.111
|% -1,86
|
|SKBNK
|1,54
|361.609.322
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,49
|218.093.467
|% -0,40
|
|HALKB
|5,45
|390.172.994
|% 3,81
|
|VAKBN
|4,41
|230.715.111
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,82
|130.831.400
|% -1,05
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0285
|7,0302
|% 0,53
|
|Euro
|8,4874
|8,4933
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7419
|9,7908
|% 0,50
|
|Frank
|7,8415
|7,8888
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8723
|1,8817
|% 0,76
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-6,66
|
|Altın Gr.
|405
|405
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,05
|
|B. Petrol
|63,65
|63,65
|0,30
|