***EMNIS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.07.2022 09:02
***EMNIS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EMNIS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Meral Uzun tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045257
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0410
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4757
En Düşük
17,3708
18:0517,5064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0593
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,5580
En Düşük
17,4233
18:05969,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,04
|Açılış
|: 969,14
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
964,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.684.223
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.006.359
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.972
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.817.111
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|61.255.698
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.873
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.526.298
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|250.670.746
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.930.514
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.449.193
|% -3,25
|
|EREGL
|25,98
|932.861.702
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,20
|782.703.938
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|556.024.686
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|ISCTR
|4,46
|365.068.238
|% -0,67
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4589
|17,4643
|% 0,23
|
|Euro
|17,4907
|17,5025
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,6256
|20,7290
|% -0,02
|
|Frank
|17,6993
|17,8059
|% -0,02
|
|Riyal
|4,6376
|4,6609
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-7,98
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.558
|6.705
|-28,00
|
|Yarım
|3.195
|3.263
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.633
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,09
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
-
17:56
KRSTL, ASUZU, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında