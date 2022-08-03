***EMNIS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.08.2022 09:08
***EMNIS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EMNIS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Volkan Uzun tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051356
BIST
10:252.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 25,22
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.674
En Düşük
2.665
10:2517,9603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
10:2518,2983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0489
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3067
En Düşük
18,2181
10:251.020,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.020,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TBORG
|25,28
|225.986
|% 10,88
|
|KRPLS
|7,46
|141.943.995
|% 9,22
|
|TMSN
|52,45
|97.124.794
|% 6,69
|
|DZGYO
|2,42
|11.368.598
|% 6,14
|
|ASUZU
|339,90
|64.241.073
|% 6,05
|
|YAYLA
|4,57
|5.096.807
|% -9,86
|
|VKING
|5,25
|44.905
|% -4,89
|
|ISGYO
|19,78
|32.651.974
|% -4,07
|
|UZERB
|35,02
|822.903
|% -4,00
|
|LIDFA
|7,98
|3.394.673
|% -3,86
|
|THYAO
|53,20
|1.031.213.111
|% 1,62
|
|SISE
|23,38
|978.753.625
|% 2,27
|
|SASA
|49,28
|345.254.311
|% 2,11
|
|ASELS
|23,22
|289.812.208
|% 2,20
|
|TUPRS
|274,30
|166.343.791
|% 1,29
|
|AKFGY
|2,68
|117.649.391
|% 5,51
|
|SISE
|23,38
|978.753.625
|% 2,27
|
|ODAS
|4,07
|147.575.542
|% 1,75
|
|EKGYO
|3,09
|110.618.158
|% 0,32
|
|TSKB
|2,66
|93.271.334
|% 1,92
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9514
|17,9583
|% 0,07
|
|Euro
|18,2859
|18,2990
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,8119
|21,9213
|% 0,29
|
|Frank
|18,6615
|18,7739
|% 0,00
|
|Riyal
|4,7623
|4,7861
|% 0,06
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,25
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,27
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.814
|6.869
|13,00
|
|Yarım
|3.320
|3.358
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,47
|