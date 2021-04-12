***EMS* *NBF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.04.2021 13:47
***EMS******NBF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [EMS, NBF]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 13/04/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir. İPTAL EDİLEN FON UNVANI FON KODU İş Portföy Esen Serbest Özel FonNBF İş Portföy Emsa Serbest Özel FonEMS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926656
BIST
14:151.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
14:158,1609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
14:159,7275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0243
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
14:15457,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 457,35
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler14:15
|QUAGR
|19,91
|589.893
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|773.619
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.577.912
|% 9,99
|
|UTPYA
|21,60
|5.004.372
|% 9,98
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,38
|13.557.835
|% -9,88
|
|UFUK
|17,10
|82.812
|% -9,67
|
|NTGAZ
|15,97
|903.870.488
|% -3,39
|
|EREGL
|16,33
|468.048.859
|% 0,12
|
|HALKB
|4,60
|432.581.185
|% 1,32
|
|GARAN
|6,62
|409.779.664
|% -0,30
|
|BJKAS
|12,29
|372.906.479
|% 9,93
|
|EKGYO
|1,84
|206.677.462
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,07
|231.857.697
|% -1,43
|
|HALKB
|4,60
|432.581.185
|% 1,32
|
|TSKB
|1,35
|106.543.335
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,12
|76.253.670
|% -1,75
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1536
|8,1609
|% 0,08
|
|Euro
|9,7185
|9,7275
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,2013
|11,2575
|% 0,53
|
|Frank
|8,8007
|8,8537
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1697
|2,1806
|% 0,08
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-0,39
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-1,00
|
|Tam
|3.009
|3.086
|-1,34
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-0,65
|
|Çeyrek
|729
|746
|-0,33
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,25
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,79
|63,79
|0,84
|