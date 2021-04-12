***EMS* *NBF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***EMS******NBF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [EMS, NBF]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİş Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 13/04/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir. İPTAL EDİLEN FON UNVANI FON KODU İş Portföy Esen Serbest Özel FonNBF İş Portföy Emsa Serbest Özel FonEMShttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926656BIST