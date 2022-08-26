***EMVAR* *AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
26.08.2022 17:26
***EMVAR******AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Ak Leasing) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 1.500.000.000 TL (Bir Buçuk MilyarTürk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 22.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 25/08/ 2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058608
BIST
17:403.112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -24,97
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
17:4018,1924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:4018,2397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1041
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:401.020,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,10
|Açılış
|: 1.020,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:40
|VAKBN
|6,05
|518.445.122
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.394.439
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.315.887.582
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.949.564
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|51.599.487
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|70.978.214
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.845.442
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|12.444.021
|% -9,93
|
|AKBNK
|12,23
|7.668.423.252
|% 2,09
|
|ISCTR
|7,55
|7.051.534.855
|% -3,70
|
|YKBNK
|6,93
|6.843.477.908
|% 5,64
|
|THYAO
|67,60
|5.773.877.547
|% -3,84
|
|GARAN
|24,88
|5.328.854.045
|% -3,42
|
|EKGYO
|3,96
|4.082.691.953
|% 3,13
|
|YKBNK
|6,93
|6.843.477.908
|% 5,64
|
|ISCTR
|7,55
|7.051.534.855
|% -3,70
|
|AKBNK
|12,23
|7.668.423.252
|% 2,09
|
|ZOREN
|3,00
|990.911.315
|% 4,90
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1668
|18,1924
|% 0,16
|
|Euro
|18,2251
|18,2397
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,3986
|21,5060
|% -0,18
|
|Frank
|18,8205
|18,9339
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8240
|4,8482
|% 0,06
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-11,74
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.833
|6.894
|-37,00
|
|Yarım
|3.329
|3.371
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,12
|