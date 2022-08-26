***EMVAR* *AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.08.2022 17:25
***EMVAR******AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler AKFK
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Ak Leasing) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 1.500.000.000 TL (Bir Buçuk MilyarTürk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 22.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 25/08/2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058607
BIST
17:293.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 43,74
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
17:2918,1980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0347
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:2918,2501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1145
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:291.021,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,23
|Açılış
|: 1.021,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:27
|PRZMA
|4,29
|7.377.420
|% 10,00
|
|VAKBN
|6,05
|208.231.580
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,95
|85.847.999
|% 9,99
|
|PETKM
|13,10
|3.199.074.332
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|51.458.837
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|69.455.952
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.841.897
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|12.418.885
|% -9,93
|
|AKBNK
|12,67
|6.915.449.235
|% 5,76
|
|ISCTR
|8,06
|6.490.883.768
|% 2,81
|
|YKBNK
|7,15
|6.098.690.210
|% 8,99
|
|THYAO
|70,75
|5.212.598.849
|% 0,64
|
|GARAN
|26,24
|5.054.013.054
|% 1,86
|
|EKGYO
|4,04
|3.767.308.918
|% 5,21
|
|YKBNK
|7,15
|6.098.690.210
|% 8,99
|
|ISCTR
|8,06
|6.490.883.768
|% 2,81
|
|AKBNK
|12,67
|6.915.449.235
|% 5,76
|
|ZOREN
|3,07
|963.925.126
|% 7,34
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1759
|18,1818
|% 0,10
|
|Euro
|18,2454
|18,2574
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,4591
|21,5667
|% 0,10
|
|Frank
|18,8393
|18,9528
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8256
|4,8498
|% 0,09
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-7,39
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,11
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-7,00
|
|Tam
|6.825
|6.883
|-48,00
|
|Yarım
|3.326
|3.365
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,72
|98,72
|-0,62
|