Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EMVAR* *AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

19.10.2022 16:33
***EMVAR* *AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EMVAR******AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler AKFK
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:253.882
Değişim :  1,05% |  40,45
Açılış :  3.851  
Önceki Kapanış :  3.842  
En Yüksek
3.917 En Düşük
3.844
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 149,60 486.564.494 % 10,00  
INTEM 85,90 43.437.519 % 9,99  
BARMA 80,90 172.638.875 % 9,99  
SMRTG 125,50 296.696.792 % 9,99  
PENTA 585,60 28.416.152 % 9,99  
daha fazla
16:25 Alış Satış %  
Dolar 18,5843 18,5971 % 0,07  
Euro 18,1968 18,2114 % -0,64  
Sterlin 20,8672 20,9719 % -0,55  
Frank 18,4632 18,5744 % -0,86  
Riyal 4,9318 4,9565 % -0,06  
daha fazla
16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.635 -17,25  
Altın Gr. 977 977 -10,20  
Cumhuriyet 6.627 6.727 -33,00  
Tam 6.650 6.734 -30,00  
Yarım 3.240 3.292 -17,00  
Çeyrek 1.623 1.647 -9,00  
Gümüş.Ons 18,42 18,46 -0,29  
Gümüş Gr. 11,02 11,03 -0,18  
B. Petrol 90,33 90,33 0,30  
Seans Raporu 16:25
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru