***EMVAR* *AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
19.10.2022 16:33
***EMVAR******AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler AKFK
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16:253.882
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 40,45
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:2518,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:2518,2114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1174
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:25977,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -9,64
|Açılış
|: 977,84
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:25
|GESAN
|149,60
|486.564.494
|% 10,00
|
|INTEM
|85,90
|43.437.519
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|172.638.875
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|296.696.792
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|28.416.152
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,17
|16.092.729
|% -6,61
|
|AKFGY
|4,14
|300.621.011
|% -6,55
|
|ODAS
|7,89
|4.981.140.072
|% -5,73
|
|PEGYO
|2,44
|31.838.293
|% -5,43
|
|KLKIM
|35,12
|113.120.120
|% -4,57
|
|THYAO
|97,85
|5.091.494.923
|% 0,62
|
|ODAS
|7,89
|4.981.140.072
|% -5,73
|
|YKBNK
|9,48
|4.195.314.522
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,38
|4.125.095.483
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,81
|3.241.036.221
|% 3,59
|
|ODAS
|7,89
|4.981.140.072
|% -5,73
|
|YKBNK
|9,48
|4.195.314.522
|% 0,96
|
|EKGYO
|4,41
|1.621.908.926
|% 0,46
|
|ISCTR
|9,81
|3.241.036.221
|% 3,59
|
|AKBNK
|15,38
|4.125.095.483
|% 1,92
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5843
|18,5971
|% 0,07
|
|Euro
|18,1968
|18,2114
|% -0,64
|
|Sterlin
|20,8672
|20,9719
|% -0,55
|
|Frank
|18,4632
|18,5744
|% -0,86
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% -0,06
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-17,25
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,20
|
|Cumhuriyet
|6.627
|6.727
|-33,00
|
|Tam
|6.650
|6.734
|-30,00
|
|Yarım
|3.240
|3.292
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,33
|90,33
|0,30
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40NIBAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 10.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 584, 034 adet işlem
-
16:39HEKTS
Yüzde 5.32 oranında artışla 30.50 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 888, 299 adet işlem
-
16:38KARTN
Yüzde 4.71 oranında artışla 88.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 302, 637 adet işlem
-
16:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, GUBRF
-
16:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, VESTL, BIMAS