***EMVAR* *AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EMVAR******AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler AKFKBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 25.08.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Ak Finansal Kiralama A.Ş.Kaynak Kuruluş Ak Finansal Kiralama A.Ş.Garantör YokKurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 08.11.2023Vade (Gün Sayısı) 385Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 27,00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,80Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEMVKK2323Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 18.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 19.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.01.2023 17.01.2023 18.01.2023 6,731512 26.04.2023 25.04.2023 26.04.2023 7,249323 02.08.2023 01.08.2023 02.08.2023 7,249324 08.11.2023 07.11.2023 08.11.2023 7,24932Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.11.2023 07.11.2023 08.11.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi NotuA+ (tur) 28.06.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi NotuA+ (tur) 28.06.2022 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072890BIST