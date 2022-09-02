***EMVAR* *AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
02.09.2022 16:25
***EMVAR******AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 1.500.000.000-TL (Bir Buçuk Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 45/1248 sayılı kararı ile onaylandığı 26.08.2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 150.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.08.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059658
BIST
16:503.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 80,50
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.225
En Düşük
3.160
16:5018,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:5018,2262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1214
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:501.002,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,78
|Açılış
|: 1.002,59
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:48
|OYYAT
|25,30
|20.521.881
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.069.447
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|597.446.745
|% 9,98
|
|DYOBY
|21,06
|47.746.087
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|45.033.905
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.611.008
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,34
|94.705.200
|% -8,05
|
|BTCIM
|29,90
|12.275.810
|% -5,97
|
|PENTA
|390,70
|65.206.772
|% -5,49
|
|OSMEN
|32,00
|8.613.431
|% -4,76
|
|YKBNK
|7,94
|7.067.107.416
|% 4,89
|
|AKBNK
|13,03
|5.420.739.857
|% 9,96
|
|GARAN
|24,00
|4.375.312.017
|% 5,63
|
|HALKB
|8,99
|3.938.766.723
|% 5,52
|
|THYAO
|71,65
|3.772.186.673
|% 0,77
|
|YKBNK
|7,94
|7.067.107.416
|% 4,89
|
|HALKB
|8,99
|3.938.766.723
|% 5,52
|
|ISCTR
|8,83
|3.682.171.498
|% 9,83
|
|AKBNK
|13,03
|5.420.739.857
|% 9,96
|
|EKGYO
|4,06
|1.739.759.477
|% 1,50
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2158
|18,2260
|% 0,16
|
|Euro
|18,2031
|18,2117
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,9832
|21,0884
|% 0,23
|
|Frank
|18,4837
|18,5951
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8326
|4,8568
|% 0,14
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|12,30
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|8,95
|
|Cumhuriyet
|6.721
|6.822
|65,00
|
|Tam
|6.747
|6.798
|33,00
|
|Yarım
|3.288
|3.323
|16,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.661
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|0,12
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|2,66
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Seans Raporu
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