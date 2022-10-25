***EMVAR* *AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.10.2022 16:42
***EMVAR******AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 1.500.000.000-TL (Bir Buçuk Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 45/1248 sayılı kararı ile onaylandığı 26.08.2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 180.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.10.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074052
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
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|Açılış
|: 3.983
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
3.928
18:0518,6032
En Yüksek
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|: 0,11%
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|Açılış
|: 18,6450
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|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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En Düşük
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18:0518,5571
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|Önceki Kapanış
|: 18,3900
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En Düşük
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18:05990,29
En Yüksek
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|| 3,96
|Açılış
|: 989,93
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|Önceki Kapanış
|: 986,33
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993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAPGM
|59,95
|96.411.907
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.744.245
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|285.850.162
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|38.557.566
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.212.745
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.641.321
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.654.000
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.156.504
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|104.924.511
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.322.629.699
|% 1,01
|
|SISE
|33,66
|4.345.412.105
|% 3,70
|
|AKBNK
|15,52
|3.540.379.043
|% 0,39
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|SASA
|105,00
|3.124.151.432
|% 5,00
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|ISCTR
|9,88
|2.949.986.048
|% 2,28
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|SKBNK
|2,16
|1.282.310.356
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.818.538.864
|% 9,66
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|EKGYO
|4,53
|2.508.866.847
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.868.086.597
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.949.986.048
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,6032
|% 0,11
|
|Euro
|18,5408
|18,5571
|% 1,23
|
|Sterlin
|21,2570
|21,3636
|% 1,63
|
|Frank
|18,5932
|18,7052
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|6,01
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.664
|6.765
|-4,00
|
|Yarım
|3.247
|3.305
|0,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,04
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|0,99
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Seans Raporu
18:05
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17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
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17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
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17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB