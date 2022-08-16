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***EMVAR* *AKFK* *PBTR* *A1CAP* *HEKTS* *EKTVK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

16.08.2022 17:39
***EMVAR* *AKFK* *PBTR* *A1CAP* *HEKTS* *EKTVK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yat


***EMVAR******AKFK******PBTR******A1CAP******HEKTS******EKTVK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler A1CAP, AKFK, EKTVK, EMVAR, HEKTS, PBTR, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CP82211 FİNANSMAN BONOSU 16/08/2022 İtfa
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AKFK TRFAKFK82233 FİNANSMAN BONOSU 16/08/2022 İtfa
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AKFK TRFAKFK82241 FİNANSMAN BONOSU 16/08/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52316 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK52319 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRFHEKT82216 FİNANSMAN BONOSU 16/08/2022 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2217 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2217 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Taksitli İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Taksitli İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2221 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2221 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Taksitli İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2239 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2239 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Taksitli İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNE2213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055942


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