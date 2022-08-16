***EMVAR* *AKFK* *PBTR* *A1CAP* *HEKTS* *EKTVK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***EMVAR******AKFK******PBTR******A1CAP******HEKTS******EKTVK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler A1CAP, AKFK, EKTVK, EMVAR, HEKTS, PBTR, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüA1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CP82211 FİNANSMAN BONOSU 16/08/2022 İtfaAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AKFK TRFAKFK82233 FİNANSMAN BONOSU 16/08/2022 İtfaAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AKFK TRFAKFK82241 FİNANSMAN BONOSU 16/08/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52316 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK52319 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRFHEKT82216 FİNANSMAN BONOSU 16/08/2022 İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2217 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2217 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2221 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2221 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2239 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2239 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/08/2022 Taksitli İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNE2213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055942BIST