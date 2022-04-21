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***EMVAR* *AKMEN* *PHLLP* *ALNTF* *ZORLF* *EKTVK* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

21.04.2022 17:26
***EMVAR* *AKMEN* *PHLLP* *ALNTF* *ZORLF* *EKTVK* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Y


***EMVAR******AKMEN******PHLLP******ALNTF******ZORLF******EKTVK******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, ALNTF, EKTVK, EMVAR, PHLLP, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK42236 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2022 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK42236 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DD0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 21/04/2022 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF42239 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS42275 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS42275 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKE2214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM42218 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62213 FİNANSMAN BONOSU 21/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022725


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