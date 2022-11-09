***EMVAR* *DDTCR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.11.2022 17:18
***EMVAR******DDTCR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DDTCR
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.'nin (Doğan Dış Ticaret) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimizce 500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)'
18:054.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,68
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0518,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0826
|Açılış
|: 95,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 95,3600
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0518,6739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 14,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6500
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:0512,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,01
|Açılış
|: 12,74
|
|Önceki Kapanış
|: 12,73
|
12,93
En Düşük
12,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|84,15
|95.468.634
|% 10,00
|
|HEKTS
|36,08
|2.663.321.851
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.942.773
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|162.132.431
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.113.292
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.583.261
|% -9,94
|
|VKING
|10,62
|2.088.134
|% -9,92
|
|SNGYO
|5,22
|204.870.731
|% -9,84
|
|KERVT
|11,06
|437.683.545
|% -9,79
|
|THYAO
|111,20
|10.102.115.230
|% -1,59
|
|ASELS
|37,74
|7.881.594.616
|% 4,31
|
|EREGL
|34,72
|5.910.207.947
|% -2,85
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 9,32
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|EKGYO
|5,06
|3.291.508.072
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,15
|681.094.380
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,85
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|5,90
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.845
|6.908
|20,00
|
|Yarım
|3.335
|3.377
|9,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,24
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,81
|0,08
|
|B. Petrol
|93,70
|93,70
|-1,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem