***EMVAR* *DNYVA* *AKMEN* *QNBFB* *DENIZ* *TUPRS* *SZUKI* *ISMEN* *GARFA* *ARNFK* *BOGVY* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
06.05.2022 17:18
***EMVAR******DNYVA******AKMEN******QNBFB******DENIZ******TUPRS******SZUKI******ISMEN******GARFA******ARNFK******BOGVY******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, ARNFK, BOGVY, DENIZ, DNYVA, EMVAR, GARFA, ISMEN, OYAKC, QNBFB, SZUKI, TUPRS
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DQ2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/05/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DR0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/05/2022 İtfa
ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRFAREN52212 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 İtfa
BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRSBOVY52229 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/05/2022 İtfa
BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRSBOVY52229 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK52211 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK52211 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS82212 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKK2216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA52213 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD52217 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD52225 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 İtfa
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSOYKCE2313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72210 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. SZUKI TRFSUZK52219 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 İtfa
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. SZUKI TRFSUZK52219 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS22312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027308
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