***EMVAR* *DNYVA* *AKMEN* *QNBFB* *DENIZ* *TUPRS* *SZUKI* *ISMEN* *GARFA* *ARNFK* *BOGVY* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***EMVAR******DNYVA******AKMEN******QNBFB******DENIZ******TUPRS******SZUKI******ISMEN******GARFA******ARNFK******BOGVY******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, ARNFK, BOGVY, DENIZ, DNYVA, EMVAR, GARFA, ISMEN, OYAKC, QNBFB, SZUKI, TUPRSMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DQ2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/05/2022 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DR0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/05/2022 İtfaARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRFAREN52212 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 İtfaBOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRSBOVY52229 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/05/2022 İtfaBOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRSBOVY52229 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK52211 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK52211 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS82212 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKK2216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA52213 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD52217 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD52225 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 İtfaOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSOYKCE2313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72210 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeSUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. SZUKI TRFSUZK52219 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 İtfaSUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. SZUKI TRFSUZK52219 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS22312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027308BIST