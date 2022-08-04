***EMVAR* *DNYVA* *AKTVK* *HALKB* *ALNTF* *HLVKS* *AKFK* *NRHOL* *UNLUS* *EKTVK* *AGHOL* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***EMVAR******DNYVA******AKTVK******HALKB******ALNTF******HLVKS******AKFK******NRHOL******UNLUS******EKTVK******AGHOL******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AGHOL, AKFK, AKTVK, ALNTF, DNYVA, EKTVK, EMVAR, HLVKS, NRHOL, QNBFI, HALKB, UNLUSMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AKFK TRFAKFK82225 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2022 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK43012 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF82219 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2022 İtfaDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS82212 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2022 İtfaDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS82212 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62315 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82248 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82248 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK42310 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL82219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2022 İtfaNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL82219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM82233 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2022 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL52317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUM82223 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2022 İtfaÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUM82223 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051923BIST