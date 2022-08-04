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***EMVAR* *DNYVA* *AKTVK* *HALKB* *ALNTF* *HLVKS* *AKFK* *NRHOL* *UNLUS* *EKTVK* *AGHOL* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım

04.08.2022 17:13
***EMVAR* *DNYVA* *AKTVK* *HALKB* *ALNTF* *HLVKS* *AKFK* *NRHOL* *UNLUS* *EKTVK* *AGHOL* *QNBFI*** MERKEZİ KAY


***EMVAR******DNYVA******AKTVK******HALKB******ALNTF******HLVKS******AKFK******NRHOL******UNLUS******EKTVK******AGHOL******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AGHOL, AKFK, AKTVK, ALNTF, DNYVA, EKTVK, EMVAR, HLVKS, NRHOL, QNBFI, HALKB, UNLUS

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AKFK TRFAKFK82225 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2022 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK43012 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF82219 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2022 İtfa
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS82212 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2022 İtfa
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS82212 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62315 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82248 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82248 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK42310 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL82219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2022 İtfa
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL82219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM82233 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2022 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL52317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUM82223 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2022 İtfa
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRFDUUM82223 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051923


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