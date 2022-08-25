***EMVAR* *EKOFA* *GEDIK* *ALNTF* *ISMEN* *AKDFA* *VESTL* *TMKS* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
25.08.2022 17:49
***EMVAR******EKOFA******GEDIK******ALNTF******ISMEN******AKDFA******VESTL******TMKS******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, ALNTF, EKOFA, EMVAR, GEDIK, ISMEN, TMKS, VESTL, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN82216 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2022 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF82229 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2022 İtfa
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK22411 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM22310 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD82222 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF82220 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 25/08/2022 İtfa
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRFVSTL82215 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN72318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058363
BIST