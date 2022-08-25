***EMVAR* *EKOFA* *GEDIK* *ALNTF* *ISMEN* *AKDFA* *VESTL* *TMKS* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***EMVAR******EKOFA******GEDIK******ALNTF******ISMEN******AKDFA******VESTL******TMKS******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKDFA, ALNTF, EKOFA, EMVAR, GEDIK, ISMEN, TMKS, VESTL, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN82216 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2022 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF82229 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2022 İtfaEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK22411 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM22310 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD82222 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2022 İtfaBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF82220 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 25/08/2022 İtfaVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRFVSTL82215 FİNANSMAN BONOSU 25/08/2022 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN72318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058363BIST