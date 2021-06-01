***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEmlak Varlık Kiralama A.Ş.'nin 31 Aralık 2020 tarihli denetim raporu 5 Şubat 2021'de imzalanmış olup KAP bildirim yükümlülüğünün sonradan oluşması sebebiyle Faaliyet Raporu 1 Haziran 2021'de KAP'ta yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939429BIST