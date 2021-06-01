***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 0 0Satışların Maliyeti9 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri10 -76.650 -17.419Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 76.650 17.419ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri12 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.526 -3.335Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler0 0Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.526 -3.335Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)2.101 -3.497Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler