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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2021 18:28



***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 0 0
Satışların Maliyeti
9 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
10 -76.650 -17.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 76.650 17.419
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.526 -3.335
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.526 -3.335
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
2.101 -3.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 0,77 1.687.982 % 10,00  
KONTR 72,60 12.179.578 % 10,00  
ESEN 31,68 144.802.582 % 10,00  
SASA 33,90 496.221.467 % 9,99  
MTRKS 36,58 70.831.159 % 9,98  
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Dolar 8,5161 8,5207 % 0,34  
Euro 10,4255 10,4335 % 0,45  
Sterlin 12,0291 12,0894 % -0,04  
Frank 9,4728 9,5299 % 0,68  
Riyal 2,2638 2,2751 % 0,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.903 -3,94  
Altın Gr. 520 520 -0,49  
Cumhuriyet 3.438 3.490 -3,00  
Tam 3.421 3.509 -2,69  
Yarım 1.654 1.698 -1,30  
Çeyrek 829 849 -0,64  
Gümüş.Ons 28,02 28,05 -0,02  
Gümüş Gr. 7,66 7,66 -0,01  
B. Petrol 70,28 70,28 0,97  
Seans Raporu 18:05
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