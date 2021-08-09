***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 3.934.109 0 3.934.109 0Satışların Maliyeti11 -3.759.109 0 -3.759.109 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)175.000 0 175.000 0BRÜT KAR (ZARAR)175.000 0 175.000 0Genel Yönetim Giderleri12 -189.600 -41.596 -150.555 -31.804Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9,13 190.350 41.585 151.305 31.825ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)175.750 -11 175.750 21FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)175.750 -11 175.750 21SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)175.750 -11 175.750 21Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-43.937 0 -43.937 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-43.937 0 -43.937 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)131.813 -11 131.813 21DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)131.813 -11 131.813 21Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları131.813 -11 131.813 21Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI197.013 2.631Dönem Karı (Zararı)131.813 -11Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler0 0Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler65.652 2.642Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-350.001.156 1.762Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 2.112Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler135 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)350.000.000 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.673 -1.232Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları197.465 2.631Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-452 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)197.013 2.631NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)197.013 2.631DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.191 46.665DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ246.204 49.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,9 246.204 49.191Ticari Alacaklar5 353.761.661 1.396İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.552 1.396İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar353.759.109 0ARA TOPLAM354.007.865 50.587TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR354.007.865 50.587DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR354.007.865 50.587KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 353.759.109 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar353.759.109 0Ticari Borçlar6 0 135İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 135Diğer Borçlar7 13 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler66.930 452ARA TOPLAM353.826.052 587TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER353.826.052 587UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER353.826.052 587ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar181.813 50.000Ödenmiş Sermaye8 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 0Net Dönem Karı veya Zararı8 131.813TOPLAM ÖZKAYNAKLAR181.813 50.000TOPLAM KAYNAKLAR354.007.865 50.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuTransferler8 0 0Dönem Karı (Zararı)8 -11 -11Dönem Sonu Bakiyeler50.000 -11 49.989 49.989Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 50.000 50.000Transferler8 0 0Dönem Karı (Zararı)8 131.813 131.813Dönem Sonu Bakiyeler50.000 131.813 181.813 181.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)131.813 -11 131.813 21DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)131.813 -11 131.813 21Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları131.813 -11 131.813 21http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956587BIST