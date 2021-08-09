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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 22:51



***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 3.934.109 0 3.934.109 0
Satışların Maliyeti
11 -3.759.109 0 -3.759.109 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
175.000 0 175.000 0
BRÜT KAR (ZARAR)
175.000 0 175.000 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -189.600 -41.596 -150.555 -31.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9,13 190.350 41.585 151.305 31.825
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
175.750 -11 175.750 21
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
175.750 -11 175.750 21
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
175.750 -11 175.750 21
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.937 0 -43.937 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-43.937 0 -43.937 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
131.813 -11 131.813 21
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
131.813 -11 131.813 21
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
131.813 -11 131.813 21
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
197.013 2.631
Dönem Karı (Zararı)
131.813 -11
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
65.652 2.642
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-350.001.156 1.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.112
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
135 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
350.000.000 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.673 -1.232
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
197.465 2.631
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-452 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
197.013 2.631
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
197.013 2.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.191 46.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
246.204 49.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,9 246.204 49.191
Ticari Alacaklar
5 353.761.661 1.396
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.552 1.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
353.759.109 0
ARA TOPLAM
354.007.865 50.587
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
354.007.865 50.587
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
354.007.865 50.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 353.759.109 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
353.759.109 0
Ticari Borçlar
6 0 135
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 135
Diğer Borçlar
7 13 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
66.930 452
ARA TOPLAM
353.826.052 587
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
353.826.052 587
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
353.826.052 587
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
181.813 50.000
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 0
Net Dönem Karı veya Zararı
8 131.813
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
181.813 50.000
TOPLAM KAYNAKLAR
354.007.865 50.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Transferler
8 0 0
Dönem Karı (Zararı)
8 -11 -11
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -11 49.989 49.989
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 50.000 50.000
Transferler
8 0 0
Dönem Karı (Zararı)
8 131.813 131.813
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 131.813 181.813 181.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
131.813 -11 131.813 21
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.813 -11 131.813 21
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
131.813 -11 131.813 21



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Yarım 1.542 1.582 -18,72  
Çeyrek 773 791 -9,36  
Gümüş.Ons 23,42 23,48 0,01  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 -0,01  
B. Petrol 69,22 69,22 -1,48  
Seans Raporu 18:05
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