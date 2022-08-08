***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 21:18
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 174.847.646 3.934.109 108.286.618 3.934.109
Satışların Maliyeti
10 -171.834.509 -3.759.109 -105.945.981 -3.759.109
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.013.137 175.000 2.340.637 175.000
BRÜT KAR (ZARAR)
3.013.137 175.000 2.340.637 175.000
Genel Yönetim Giderleri
11 -686.213 -189.600 -378.944 -150.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 594.023 190.350 332.010 151.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.920.947 175.750 2.293.703 175.750
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.920.947 175.750 2.293.703 175.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.920.947 175.750 2.293.703 175.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13 -678.169 -43.937 -533.903 -43.937
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -358.327 -43.937 -214.061 -43.937
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -319.842 0 -319.842 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.242.778 131.813 1.759.800 131.813
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.242.778 131.813 1.759.800 131.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.242.778 131.813 1.759.800 131.813
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.259.668 197.013
Dönem Karı (Zararı)
2.242.778 131.813
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
678.169
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
678.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-517.013 65.652
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2.405.885.688 -350.001.156
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.774 135
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
2.405.550.000 350.000.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.551 66.673
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.403.934 197.465
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-5.264.269 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
5.264.269 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-144.266 -452
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.259.668 197.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.259.668 197.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
340.516 49.191
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.600.184 246.204
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.600.184 340.516
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
5 1.271.729.286 647.315.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.271.729.286 647.315.690
Diğer Dönen Varlıklar
342.077 507.297
ARA TOPLAM
1.274.671.547 648.163.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.274.671.547 648.163.503
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.180.000.000 600.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.180.000.000 600.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 319.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.180.000.000 600.319.842
TOPLAM VARLIKLAR
2.454.671.547 1.248.483.345
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.246.432.751 644.784.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.246.432.751 644.784.183
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25.296.535 2.531.507
Ticari Borçlar
6 40.688 74.462
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
40.688 74.462
Diğer Borçlar
7 97.455 301.478
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
214.060 444.435
ARA TOPLAM
1.272.081.489 648.136.065
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.272.081.489 648.136.065
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.180.000.000 600.000.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.452.081.489 1.248.136.065
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.590.058 347.280
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8 10.000 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 287.280 0
Net Dönem Karı veya Zararı
8 2.242.778 297.280
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.590.058 347.280
TOPLAM KAYNAKLAR
2.454.671.547 1.248.483.345
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 50.000 50.000
Dönem Karı (Zararı)
8 131.813 131.813
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 131.813 181.813 181.813
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 0 297.280 347.280 347.280
Transferler
8 10.000 287.280 -297.280
Dönem Karı (Zararı)
8 2.242.778 2.242.778
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 287.280 2.242.778 2.590.058 2.590.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.242.778 131.813 1.759.800 131.813
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.242.778 131.813 1.759.800 131.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.242.778 131.813 1.759.800 131.813
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053251
BIST