***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 174.847.646 3.934.109 108.286.618 3.934.109Satışların Maliyeti10 -171.834.509 -3.759.109 -105.945.981 -3.759.109TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.013.137 175.000 2.340.637 175.000BRÜT KAR (ZARAR)3.013.137 175.000 2.340.637 175.000Genel Yönetim Giderleri11 -686.213 -189.600 -378.944 -150.555Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 594.023 190.350 332.010 151.305ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.920.947 175.750 2.293.703 175.750FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.920.947 175.750 2.293.703 175.750SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.920.947 175.750 2.293.703 175.750Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13 -678.169 -43.937 -533.903 -43.937Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -358.327 -43.937 -214.061 -43.937Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -319.842 0 -319.842 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.242.778 131.813 1.759.800 131.813DÖNEM KARI (ZARARI)2.242.778 131.813 1.759.800 131.813Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.242.778 131.813 1.759.800 131.813Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.259.668 197.013Dönem Karı (Zararı)2.242.778 131.813Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler678.169Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler678.169İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-517.013 65.652Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-2.405.885.688 -350.001.156Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.774 135Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)2.405.550.000 350.000.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-147.551 66.673Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.403.934 197.465Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-5.264.269 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri5.264.269 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-144.266 -452YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.259.668 197.013NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.259.668 197.013DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ340.516 49.191DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.600.184 246.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.600.184 340.516Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar5 1.271.729.286 647.315.690İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.271.729.286 647.315.690Diğer Dönen Varlıklar342.077 507.297ARA TOPLAM1.274.671.547 648.163.503TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.274.671.547 648.163.503DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.180.000.000 600.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.180.000.000 600.000.000Ertelenmiş Vergi Varlığı0 319.842TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.180.000.000 600.319.842TOPLAM VARLIKLAR2.454.671.547 1.248.483.345KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.246.432.751 644.784.183İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.246.432.751 644.784.183Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25.296.535 2.531.507Ticari Borçlar6 40.688 74.462İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar40.688 74.462Diğer Borçlar7 97.455 301.478Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü214.060 444.435ARA TOPLAM1.272.081.489 648.136.065TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.272.081.489 648.136.065UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.180.000.000 600.000.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.452.081.489 1.248.136.065ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.590.058 347.280Ödenmiş Sermaye8 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8 10.000 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 287.280 0Net Dönem Karı veya Zararı8 2.242.778 297.280TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.590.058 347.280TOPLAM KAYNAKLAR2.454.671.547 1.248.483.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 0 50.000 50.000Dönem Karı (Zararı)8 131.813 131.813Dönem Sonu Bakiyeler50.000 131.813 181.813 181.813Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 0 0 297.280 347.280 347.280Transferler8 10.000 287.280 -297.280Dönem Karı (Zararı)8 2.242.778 2.242.778Dönem Sonu Bakiyeler50.000 10.000 287.280 2.242.778 2.590.058 2.590.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.242.778 131.813 1.759.800 131.813DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.242.778 131.813 1.759.800 131.813Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.242.778 131.813 1.759.800 131.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053251BIST