***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
10.03.2022 14:28
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
10/03/2022
Saati
11:00
Adresi
Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İstanbul
Gündem
1-) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşumu, 2-) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4-) Finansal tabloların okunması ve müzakeresi, 5-) 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi, 6-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 7-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürele
15:042.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,66
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.030
15:0414,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1823
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8390
En Düşük
14,6097
15:0416,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2155
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5054
En Düşük
16,1888
15:04955,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 17,17
|Açılış
|: 955,66
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
957,73
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler15:02
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.223
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.240.786
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|22.451.299
|% 9,89
|
|SKTAS
|3,08
|18.342.543
|% -6,38
|
|NTHOL
|9,10
|65.542.611
|% -6,09
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|OZKGY
|7,54
|36.963.239
|% -4,19
|
|OZKGY
|7,54
|36.963.239
|% -4,19
|
|KRDMD
|14,98
|3.559.517.340
|% 4,54
|
|THYAO
|25,96
|2.682.972.321
|% -0,69
|
|SASA
|54,85
|1.742.347.382
|% -1,70
|
|TUPRS
|202,80
|1.495.092.920
|% 3,47
|
|EREGL
|34,32
|1.348.689.408
|% 1,36
|
|KRDMD
|14,98
|3.559.517.340
|% 4,54
|
|EKGYO
|2,14
|400.221.144
|% -1,83
|
|ODAS
|1,46
|220.798.775
|% -2,01
|
|DOHOL
|3,14
|408.957.095
|% -0,32
|
|YKBNK
|3,71
|426.143.589
|% -0,80
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8188
|14,8259
|% 1,21
|
|Euro
|16,4207
|16,4634
|% 1,29
|
|Sterlin
|19,4558
|19,5534
|% 1,12
|
|Frank
|15,9376
|16,0336
|% 1,25
|
|Riyal
|3,9417
|3,9615
|% 1,32
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|13,72
|
|Altın Gr.
|955
|955
|16,64
|
|Cumhuriyet
|6.312
|6.417
|122,00
|
|Tam
|6.298
|6.460
|149,41
|
|Yarım
|3.044
|3.125
|72,28
|
|Çeyrek
|1.527
|1.563
|36,13
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,25
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,46
|
Seans Raporu
15:02
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