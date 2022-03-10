***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih10/03/2022Saati11:00AdresiBarbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İstanbulGündem1-) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşumu, 2-) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4-) Finansal tabloların okunması ve müzakeresi, 5-) 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi, 6-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 7-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürele