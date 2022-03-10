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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

10.03.2022 14:28
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
10/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
10/03/2022
Saati
11:00
Adresi
Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İstanbul
Gündem
1-) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşumu, 2-) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4-) Finansal tabloların okunması ve müzakeresi, 5-) 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi, 6-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 7-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürele
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Cumhuriyet 6.312 6.417 122,00  
Tam 6.298 6.460 149,41  
Yarım 3.044 3.125 72,28  
Çeyrek 1.527 1.563 36,13  
Gümüş.Ons 25,91 25,95 0,18  
Gümüş Gr. 12,35 12,37 0,25  
B. Petrol 117 117 5,46  
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