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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

13.04.2022 14:01
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
14/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
10/03/2022
Saati
11:00
Adresi
Barbaros Mah. Begonya Sok. N 9/A Ataşehir/İstanbul
Gündem
1-) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşumu, 2-) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4-) Finansal tabloların okunması ve müzakeresi, 5-) 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi, 6-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 7-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 8-) 2022 yılında şirketin denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi, 9-) Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Toplantı Başkanlığına Esma KARABULUT'un Tutanak Yazmanı olarak Murat YİĞİT'in ve Oy Toplayıcı olarak Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU'nun seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2021 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemi faaliyet raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Mali (Finansal) Tabloların yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemi finansal tabloları oybirliğiyle tasdik edildi. 5- 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 6- 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonunda oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda - Halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan 151*****34 T.C. kimlik numaralı Necip DÜZENER'in görevinin sonlandırılmasına, - Halihazırda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan 241*****54 T.C. kimlik numaralı Mustafa BEDİR'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, - 479*****30 T.C. kimlik numaralı Murat YİĞİT'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, - Halihazırda Yönetim Kurulu'nda görev yapan aşağıda isimleri yazılan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin devam etmesine, ? Nevzat BAYRAKTAR, Nihat BULUT, Esma KARABULUT. Yönetim Kurulu Üyelerinin 5 kişiden oluşmasına ve üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. Mustafa BEDİR ve Murat YİĞİT'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek, Yönetim Kurulu Üyeliklerini kabul ettiklerini beyan etmişlerdir. 8- Yapılan oylama sonunda Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2013/035, Ticaret Sicil Numarası 479920, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 435 030 3260 ve Mersis numarası 0-4350-3032-6000-017 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 9- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2022 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
12/04/2022
Açıklamalar

Emlak Varlık Kiralama A.Ş.'nin 10.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Kararlar, 12/04/2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020009


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