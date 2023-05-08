***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi01/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2022-31/12/2022Tarih14/03/2023Saati11:00AdresiBarbaros Mah. Begonya Sok. N 9/A Ataşehir/İstanbulGündem1-) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşumu, 2-) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4-) 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun, finansal tabloların ve finansal tablo dipnotlarının okunması ve müzakeresi, 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 6-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 7-) 2023 yılında şirketin denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi, 8-) Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1-) Toplantı Başkanlığına Esma KARABULUT'un Tutanak Yazmanı olarak Murat YİĞİT'in ve Oy Toplayıcı olarak Esra ŞEREF'in seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi. 2-) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3-) 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2022 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemi faaliyet raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 4-) Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemi Mali (Finansal) Tabloları, Finansal Tablo Dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 5- ) 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan yönetim Kurulu üyelerinden İlker SIRTKAYA, Ali Kemal KÜÇÜKCAN, Esma KARABULUT, Murat YİĞİT ve Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 6-) Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Halihazırda Yönetim Kurulu'nda görev yapan aşağıda isimleri yazılan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin devam etmesine, -55******00 T.C. kimlik numaralı İlker SIRTKAYA -71******60 T.C. kimlik numaralı Ali Kemal KÜÇÜKCAN -48******40 T.C. kimlik numaralı Esma KARABULUT -47******30 T.C. kimlik numaralı Murat YİĞİT - 52******96 T.C. kimlik numaralı Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU Yönetim Kurulu Üyelerinin 5 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. 7-) Yapılan oylama sonunda Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2014/045, Ticaret Sicil Numarası 201465, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 146 002 2405 ve Mersis numarası 0-1460-0224-0500015 olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 8-) Toplantı başkanlığı ve pay sahibi temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2023 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil Tarihi05/05/2023AçıklamalarEmlak Varlık Kiralama A.Ş.'nin 14.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Kararlar, 05/05/2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148106BIST