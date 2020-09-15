***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
15.09.2020 16:48
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde, 50.000.000.-TL ( Elli Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler
17:161.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
17:167,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
17:168,8708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
17:16469,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,04
|Açılış
|: 469,73
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,28
BIST En Aktif Hisseler17:15
|EUKYO
|2,31
|10.579.453
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.530.310
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|851.520
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.882.635
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.225.599
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,61
|86.544.195
|% -9,75
|
|BJKAS
|3,36
|34.323.676
|% -9,19
|
|PETKM
|4,33
|1.576.549.943
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,12
|1.352.883.678
|% -0,95
|
|ECILC
|6,87
|663.623.867
|% 3,62
|
|SISE
|6,36
|544.475.090
|% -1,09
|
|TUPRS
|80,95
|458.432.231
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,12
|1.352.883.678
|% -0,95
|
|PETKM
|4,33
|1.576.549.943
|% 0,70
|
|IHLAS
|1,06
|269.158.642
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|332.168.780
|% -0,55
|
|SKBNK
|1,46
|265.756.248
|% 0,69
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4830
|7,4878
|% 0,05
|
|Euro
|8,8645
|8,8700
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,6141
|9,6623
|% 0,32
|
|Frank
|8,2094
|8,2589
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9893
|1,9993
|% 0,02
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-5,88
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.132
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.111
|3.189
|0,68
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|0,33
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,04
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,00
|
|B. Petrol
|39,78
|39,78
|0,17
|