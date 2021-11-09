***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
09.11.2021 10:11
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (EMLAK VKŞ) üzerinden yurt içinde 300.000.000-TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 31/08/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan ihraç tavanı başvurumuz 05/11/2021 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976146
BIST
11:281.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.617
En Düşük
1.605
11:289,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:2811,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0603
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:28570,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 3,02
|Açılış
|: 570,64
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TSPOR
|6,18
|24.524.984
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,80
|68.349.284
|% 8,26
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,19
|19.154.244
|% 5,81
|
|ERSU
|4,64
|29.424.031
|% -9,90
|
|INVEO
|28,92
|7.263.749
|% -8,48
|
|AKFGY
|5,49
|18.221.884
|% -7,26
|
|KARYE
|13,47
|97.992.680
|% -6,72
|
|YATAS
|13,26
|20.127.905
|% -4,88
|
|SISE
|9,34
|1.097.670.787
|% 4,12
|
|PETKM
|6,89
|765.983.969
|% 1,03
|
|THYAO
|18,26
|748.013.740
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,10
|676.392.939
|% 1,97
|
|GARAN
|10,72
|676.257.968
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,10
|676.392.939
|% 1,97
|
|SISE
|9,34
|1.097.670.787
|% 4,12
|
|PETKM
|6,89
|765.983.969
|% 1,03
|
|ODAS
|1,51
|126.725.180
|% 2,03
|
|GARAN
|10,72
|676.257.968
|% -0,56
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7244
|9,7289
|% 0,53
|
|Euro
|11,2761
|11,2827
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,1554
|13,2214
|% 0,49
|
|Frank
|10,6086
|10,6725
|% 0,53
|
|Riyal
|2,5854
|2,5984
|% 0,48
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,79
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|0,19
|
Seans Raporu
11:28
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11:41TSPOR
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 971, 407 adet işlem
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11:40ARENA
Yüzde 4.08 oranında artışla 9.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 949 adet işlem
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11:39XU100
Endeks 1, 615 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 8, 670.00 milyon TL de
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11:37GSDDE
Yüzde 6.06 oranında artışla 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 484, 796 adet işlem
-
11:35ETYAT
Yüzde 5.01 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 634, 963 adet işlem