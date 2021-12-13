***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/11/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarTVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim A.Ş.'nin kaynak kuruluş / fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde 1.500.000.000,-TL (Bir Buçuk Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Eser Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 15/11/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan ihraç tavanı başvurumuz 10/12/2021 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı İhraç Belgesini ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982894BIST