***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
22.08.2022 17:13
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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11.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş.(EKOVAR)'nin fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin münhasıran yetkili yatırım kuruluş olarak yer alacağı, şirketimizce 50.000.000 TL'ye (Elli Milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı yeşil kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılan kira sertifikası ihraçları için 22.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 18.08.2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24/02/2022 tarihinde uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ‘ne (Rehber) ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin Rehber ve uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057573
BIST
17:033.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 45,85
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
17:0318,1080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
17:0318,0664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0897
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,0507
17:031.009,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,25
|Açılış
|: 1.009,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler17:03
|YYAPI
|1,32
|70.126.718
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.948.262
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|369.296.342
|% 9,96
|
|CANTE
|91,60
|28.441.463
|% 9,96
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,43
|494.472.890
|% -7,32
|
|GLRYH
|3,83
|56.324.178
|% -6,59
|
|GZNMI
|38,94
|315.857.186
|% -5,67
|
|UZERB
|36,02
|358.795
|% -5,21
|
|PETKM
|12,08
|6.030.748.763
|% 4,14
|
|THYAO
|68,25
|4.112.729.633
|% -0,36
|
|AKBNK
|10,77
|2.921.610.727
|% 1,60
|
|YKBNK
|5,80
|2.434.511.029
|% 2,29
|
|SISE
|25,64
|2.392.882.535
|% -0,31
|
|EKGYO
|3,78
|2.192.538.217
|% 3,28
|
|PETKM
|12,08
|6.030.748.763
|% 4,14
|
|YKBNK
|5,80
|2.434.511.029
|% 2,29
|
|AKBNK
|10,77
|2.921.610.727
|% 1,60
|
|DOHOL
|5,00
|1.187.905.946
|% 0,81
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0998
|18,1080
|% 0,12
|
|Euro
|18,0517
|18,0664
|% -0,49
|
|Sterlin
|21,2604
|21,3670
|% -0,33
|
|Frank
|18,7776
|18,8907
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8061
|4,8302
|% 0,11
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-13,56
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.892
|-37,00
|
|Tam
|6.814
|6.868
|-69,00
|
|Yarım
|3.320
|3.358
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,14
|93,14
|-3,58
|