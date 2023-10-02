***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
02.10.2023 17:07
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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12.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Replease Otomotiv) fon kullanıcısı olarak yer alacağı,
Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 21/06/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 28/09/2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198709
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
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|Açılış
|: 8.375
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En Yüksek
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|: 27,3500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
27,3619
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
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En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4490
|27,4589
|% 0,28
|
|Euro
|28,8449
|28,8712
|% -0,47
|
|Sterlin
|33,1878
|33,3543
|% -0,33
|
|Frank
|29,7884
|29,9679
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2970
|7,3335
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-16,06
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.617
|-10,20
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.805
|10.938
|-150,00
|
|Yarım
|5.419
|5.491
|-76,00
|
|Çeyrek
|2.701
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,27
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,77
|-0,78
|
|B. Petrol
|90,77
|90,77
|-1,43
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