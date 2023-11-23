***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
23.11.2023 20:59
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/10/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim A.Ş.'nin kaynak kuruluş / fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde 2.000.000.000,-TL (İki Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Eser Sözleşmesine Dayalı kira sertifikasına dair yapının, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 31/10/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan ihraç tavanı başvurumuz 22/11/2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracı ile ihraca dayanak oluşturan işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak hazırlanan Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219738
BIST
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17:597.899
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -88,44
|Açılış
|: 7.992
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|Önceki Kapanış
|: 7.987
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7.899
En Yüksek
8.062
17:5928,7873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0639
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
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28,8872
En Düşük
28,5567
17:5931,5169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0850
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
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31,6227
En Düşük
31,2229
17:591.845,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,47
|Açılış
|: 1.845,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
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1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SAMAT
|29,48
|136.697.108
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,78
|272.934.789
|% 10,00
|
|TERA
|44,24
|119.042.630
|% 10,00
|
|VERTU
|48,62
|120.107.592
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|129.159.287
|% 9,98
|
|YBTAS
|130.077,50
|11.412.938
|% -10,00
|
|DAPGM
|62,20
|31.966.695
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.097,50
|2.644.293
|% -9,99
|
|ORMA
|202,90
|10.398.991
|% -9,98
|
|PRZMA
|49,60
|41.644.943
|% -9,98
|
|THYAO
|260,75
|16.367.918.856
|% -0,48
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% -0,28
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 2,45
|
|AKBNK
|31,46
|5.009.791.408
|% 1,88
|
|TUPRS
|149,90
|4.684.476.142
|% -3,66
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 2,45
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,26
|1.628.022.856
|% -3,97
|
|IHLAS
|1,33
|261.950.282
|% -2,21
|
|ZOREN
|4,97
|847.852.134
|% -1,58
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7793
|28,7870
|% -0,22
|
|Euro
|31,4348
|31,4684
|% 0,12
|
|Sterlin
|36,0006
|36,1811
|% 0,16
|
|Frank
|32,4692
|32,6648
|% -0,14
|
|Riyal
|7,6584
|7,6968
|% -0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,66
|23,70
|% 0,66
|
|Platin
|916,90
|919,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,14
|1.053,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,32
|81,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,50
|1.992,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59AKCNS
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Endeks 7, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 93, 410.00 milyon TL de
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17:58TARKM
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 699.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 184, 167 adet işlem
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17:57KOZAA
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 175, 490 adet işlem
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17:56DESA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 926 adet işlem