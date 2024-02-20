***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
20.02.2024 14:26
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Reis Makina) 'nin kaynak kuruluş / fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde 500.000.000,-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikasına dair yapının, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 01/12/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan ihraç tavanı başvurumuz 16/02/2024 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı İhraç Belgesi ve y
urt içinde kira sertifikası ihracı ile ihraca dayanak oluşturan işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak hazırlanan
Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250763
BIST
'
16:109.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 153,36
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.350
16:1030,9078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0677
|Açılış
|: 31,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
16:1033,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1444
|Açılış
|: 33,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
16:102.014,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,40
|Açılış
|: 2.014,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.015,25
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler16:09
|YAPRK
|385,00
|291.893.818
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|105.519.520
|% 10,00
|
|RODRG
|84,80
|27.042.452
|% 9,99
|
|MIATK
|68,85
|3.633.765.822
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|42.520.432
|% 9,98
|
|ETYAT
|16,18
|60.270.400
|% -9,96
|
|SELGD
|52,50
|11.608.105
|% -6,91
|
|CUSAN
|25,88
|88.928.499
|% -6,57
|
|AVTUR
|11,82
|48.716.603
|% -4,98
|
|TURSG
|52,30
|382.494.186
|% -4,91
|
|THYAO
|282,25
|7.955.216.131
|% 1,35
|
|ISCTR
|28,38
|5.233.176.156
|% 3,65
|
|GUBRF
|204,80
|4.556.787.164
|% 3,59
|
|EREGL
|48,68
|4.263.043.141
|% 0,75
|
|AKBNK
|43,42
|4.245.397.521
|% 4,53
|
|ZOREN
|5,95
|2.584.095.293
|% -2,14
|
|ISCTR
|28,38
|5.233.176.156
|% 3,65
|
|EKGYO
|10,63
|1.689.134.374
|% 1,05
|
|YKBNK
|24,48
|3.304.029.766
|% 2,86
|
|AKFGY
|2,42
|282.014.765
|% 0,83
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9002
|30,9048
|% 0,21
|
|Euro
|33,4138
|33,4212
|% 0,42
|
|Sterlin
|38,8381
|39,0329
|% 0,27
|
|Frank
|34,8955
|35,1057
|% 0,25
|
|Riyal
|8,2200
|8,2612
|% 0,27
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|908,76
|911,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,34
|975,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,82
|82,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,88
|2.028,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:09
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