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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

20.02.2024 14:26
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Reis Makina) 'nin kaynak kuruluş / fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde 500.000.000,-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikasına dair yapının, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 01/12/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan ihraç tavanı başvurumuz 16/02/2024 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı İhraç Belgesi ve y
urt içinde kira sertifikası ihracı ile ihraca dayanak oluşturan işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak hazırlanan 
 
Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250763


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