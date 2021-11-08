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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.11.2021 16:40
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.11.2022

Ek Açıklamalar
Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.'nin kaynak kuruluş / fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde 300.000.000,-TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 31/08/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan ihraç tavanı başvurumuz 05/11/2021 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı İhraç Belgesini ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Hukukçu Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975795


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Altın Gr. 569 569 3,29  
Cumhuriyet 3.764 3.821 23,00  
Tam 3.745 3.839 21,71  
Yarım 1.810 1.857 10,50  
Çeyrek 908 928 5,25  
Gümüş.Ons 24,25 24,29 0,09  
Gümüş Gr. 7,59 7,60 0,07  
B. Petrol 83,32 83,32 0,58  
Seans Raporu 16:55
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