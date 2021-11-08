***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.11.2021 16:40
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.11.2022
Ek Açıklamalar
Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.'nin kaynak kuruluş / fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde 300.000.000,-TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 31/08/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan ihraç tavanı başvurumuz 05/11/2021 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı İhraç Belgesini ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Hukukçu Raporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975795
BIST
16:551.605
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 21,41
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.607
En Düşük
1.589
16:559,7241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0449
|Açılış
|: 9,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
16:5511,2548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0356
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
16:55570,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 4,09
|Açılış
|: 570,07
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.485.624
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.002.536
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|15.519.321
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|KARYE
|14,44
|161.992.075
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|13.681.234
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,05
|29.676.009
|% -5,96
|
|BJKAS
|5,88
|117.885.179
|% -5,62
|
|GSRAY
|3,93
|173.205.564
|% -4,84
|
|THYAO
|17,95
|2.472.507.462
|% 1,70
|
|GARAN
|10,66
|2.179.168.754
|% 0,47
|
|PETKM
|7,09
|1.874.496.436
|% 6,14
|
|ASELS
|17,00
|840.875.501
|% 1,67
|
|SISE
|8,97
|739.324.460
|% 1,82
|
|PETKM
|7,09
|1.874.496.436
|% 6,14
|
|TSKB
|1,64
|414.049.068
|% 4,46
|
|GARAN
|10,66
|2.179.168.754
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,02
|586.761.309
|% 0,33
|
|THYAO
|17,95
|2.472.507.462
|% 1,70
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7230
|9,7241
|% 0,46
|
|Euro
|11,2485
|11,2548
|% 0,32
|
|Sterlin
|13,1408
|13,2067
|% 0,88
|
|Frank
|2,5882
|2,6012
|% 0,60
|
|Riyal
|569,9300
|570,0240
|% 0,72
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|2,63
|
|Altın Gr.
|569
|569
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.764
|3.821
|23,00
|
|Tam
|3.745
|3.839
|21,71
|
|Yarım
|1.810
|1.857
|10,50
|
|Çeyrek
|908
|928
|5,25
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|83,32
|83,32
|0,58
|
Seans Raporu
16:55
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17:08XU100
Endeks 1, 605 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 20, 136.00 milyon TL de
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17:05PENTA
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17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KCHOL, KOZAL
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17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 73 artarak (% 1.49 ) 1, 414
-
17:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, DENGE, KTSKR, DOBUR, VERTU, TSPOR, AKFGY