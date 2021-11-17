***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.11.2021 15:27
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
TVF İFM Gayrimenkul ve Yönetim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimizce 1.500.000.000 TL (Bir Buçuk Milyar Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) tahtında eser sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978303
BIST
15:311.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,25
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
15:3110,4562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1394
|Açılış
|: 10,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
15:3111,8250
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,2050
|Açılış
|: 11,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9200
En Düşük
11,7195
15:31625,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 12,11
|Açılış
|: 625,83
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler15:29
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.655.812
|% 9,97
|
|MERCN
|12,47
|43.994.237
|% 9,87
|
|BASGZ
|17,18
|330.381.805
|% 9,64
|
|BRMEN
|2,16
|101.738
|% 9,64
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,10
|72.735.334
|% -6,51
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|TDGYO
|6,93
|40.093.900
|% -4,81
|
|COSMO
|9,50
|120.695
|% -4,71
|
|PETKM
|7,60
|2.284.916.394
|% -4,16
|
|GARAN
|11,99
|1.874.211.934
|% -0,66
|
|SISE
|10,30
|1.343.278.050
|% 3,41
|
|KRDMD
|7,61
|950.086.789
|% 1,33
|
|THYAO
|17,89
|797.722.438
|% 1,30
|
|PETKM
|7,60
|2.284.916.394
|% -4,16
|
|ADESE
|1,07
|267.002.378
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,33
|771.607.894
|% -1,19
|
|EKGYO
|2,12
|421.301.380
|% 1,44
|
|ODAS
|1,58
|275.268.565
|% 1,94
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4450
|10,4496
|% 1,29
|
|Euro
|11,8300
|11,8369
|% 1,34
|
|Sterlin
|14,0075
|14,0777
|% 1,46
|
|Frank
|11,1771
|11,2445
|% 1,24
|
|Riyal
|2,7736
|2,7875
|% 1,15
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|12,59
|
|Altın Gr.
|626
|626
|12,32
|
|Cumhuriyet
|4.149
|4.211
|78,00
|
|Tam
|4.126
|4.230
|76,80
|
|Yarım
|1.994
|2.046
|37,15
|
|Çeyrek
|1.000
|1.023
|18,58
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|8,43
|8,44
|0,21
|
|B. Petrol
|81,90
|81,90
|-0,53
|