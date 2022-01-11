***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.01.2022 15:05
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin münhasıran yetkili yatırım kuruluş olarak yer alacağı, şirketimizce 50.000.000 TL'ye (Elli Milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992748
BIST
15:232.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,77
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
15:2313,8282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
15:2315,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0324
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
15:23803,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,31
|Açılış
|: 803,66
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler15:21
|KRDMA
|10,45
|124.033.003
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|17.260.552
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|26.965.954
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,04
|60.405.042
|% -6,02
|
|ERBOS
|129,30
|224.643.341
|% -4,93
|
|SRVGY
|89,90
|9.961.839
|% -4,67
|
|YAPRK
|31,66
|34.604.446
|% -4,06
|
|KRDMD
|12,55
|4.359.933.669
|% 8,66
|
|THYAO
|27,12
|3.736.672.233
|% 1,57
|
|EREGL
|31,00
|2.489.134.717
|% 1,64
|
|GARAN
|11,84
|1.475.579.098
|% 0,85
|
|SISE
|14,89
|1.041.102.730
|% -0,07
|
|KRDMD
|12,55
|4.359.933.669
|% 8,66
|
|YKBNK
|3,76
|952.804.111
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|527.414.872
|% -0,41
|
|DOHOL
|3,12
|512.692.382
|% 0,97
|
|THYAO
|27,12
|3.736.672.233
|% 1,57
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8246
|13,8282
|% 0,05
|
|Euro
|15,6736
|15,6910
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,7360
|18,8299
|% 0,13
|
|Frank
|14,8647
|14,9542
|% 0,13
|
|Riyal
|3,6741
|3,6925
|% 0,09
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|5,32
|
|Altın Gr.
|803
|803
|2,56
|
|Cumhuriyet
|5.336
|5.417
|26,00
|
|Tam
|5.310
|5.444
|24,87
|
|Yarım
|2.566
|2.633
|12,02
|
|Çeyrek
|1.287
|1.317
|6,02
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,05
|0,05
|
|B. Petrol
|82,07
|82,07
|1,20
|