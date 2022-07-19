***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.07.2022 16:52
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
VDF Filo Kiralama A.Ş.'nin (VDF Filo) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Şirketimizce 400.000.000 TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) 'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) tahtında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046549
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
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|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1353
|Açılış
|: 17,6100
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|Önceki Kapanış
|: 17,4900
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17,5892
En Düşük
17,4264
18:0518,0096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2956
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
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18,0633
En Düşük
17,6727
18:05967,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,89
|Açılış
|: 967,44
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GLRYH
|3,85
|104.456.372
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.620.861
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|KONYA
|1.319,80
|146.689.260
|% 9,99
|
|KLRHO
|12,55
|14.727.446
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,10
|51.858.280
|% -7,71
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.188.490
|% -4,42
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,00
|38.897.643
|% -3,99
|
|THYAO
|50,95
|4.528.917.360
|% 1,94
|
|SISE
|21,16
|1.834.555.529
|% 2,42
|
|EKGYO
|3,03
|1.400.132.368
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,53
|1.220.541.496
|% 3,19
|
|KCHOL
|34,78
|1.203.545.549
|% 1,40
|
|EKGYO
|3,03
|1.400.132.368
|% 2,02
|
|ODAS
|3,48
|1.185.307.856
|% -0,29
|
|YKBNK
|4,53
|1.220.541.496
|% 3,19
|
|TSKB
|2,20
|271.074.710
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,47
|871.116.056
|% 2,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5485
|17,5729
|% 0,81
|
|Euro
|17,9936
|18,0152
|% 1,70
|
|Sterlin
|21,0596
|21,1652
|% 1,22
|
|Frank
|18,0619
|18,1707
|% 1,51
|
|Riyal
|4,6626
|4,6859
|% 0,55
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|4,61
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,74
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.541
|6.626
|2,00
|
|Yarım
|3.187
|3.239
|6,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,42
|
Seans Raporu
17:59
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17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
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17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
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17:55KONYA
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