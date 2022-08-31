***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.08.2022 17:19
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi TTNET Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
TTNET A.Ş.'nin (TTNET) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimizce 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) tahtında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline ol
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,25
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2316
En Düşük
18,1408
18:0518,3204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1099
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3371
En Düşük
18,1387
18:051.005,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,42
|Açılış
|: 1.005,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|143,00
|14.764.894
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|92.491.244
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,75
|1.232.288
|% 10,00
|
|HEDEF
|10,34
|41.267.252
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|4.281.077
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.249.503
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|1.250.038
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|22.817.974
|% -9,42
|
|FLAP
|6,99
|141.093.505
|% -7,54
|
|THYAO
|73,10
|7.656.562.334
|% 3,76
|
|PETKM
|14,42
|7.179.593.290
|% 7,21
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.252.346
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.855.612.134
|% -0,50
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.252.346
|% 2,62
|
|PETKM
|14,42
|7.179.593.290
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% -0,50
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1796
|18,2056
|% 0,02
|
|Euro
|18,3073
|18,3204
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,1067
|21,2125
|% 0,01
|
|Frank
|18,5988
|18,7108
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8268
|4,8510
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-5,18
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.756
|6.817
|-15,00
|
|Yarım
|3.292
|3.333
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,07
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|-0,16
|
|B. Petrol
|96,94
|96,94
|-0,90
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
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17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
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17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem