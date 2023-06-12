***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.06.2023 17:30
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Replease Turizm Otomotiv) fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, şirketimizce 300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) tahtında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158047
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
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|Önceki Kapanış
|: 5.626
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5.589
En Yüksek
5.730
17:5923,6490
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 23,6200
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|Önceki Kapanış
|: 23,4400
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23,7625
En Düşük
23,4260
17:5925,4801
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
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|Açılış
|: 25,3500
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|Önceki Kapanış
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25,5492
En Düşük
25,2290
17:591.488,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.488,38
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|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
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1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.461.535
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.310,00
|1.541.076
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.603.682
|% 10,00
|
|UZERB
|198,00
|4.439.081
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|764.439.677
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|163.157.100
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,00
|6.068.263
|% -7,03
|
|RUBNS
|21,42
|151.274.946
|% -4,97
|
|MAGEN
|39,50
|170.505.384
|% -4,40
|
|THYAO
|183,50
|11.450.016.941
|% 3,73
|
|EREGL
|37,90
|5.181.810.111
|% 2,05
|
|TTKOM
|20,10
|3.681.857.752
|% 3,13
|
|TCELL
|37,18
|3.526.287.329
|% -0,43
|
|YKBNK
|11,88
|3.065.168.532
|% -4,04
|
|EKGYO
|7,77
|2.160.225.557
|% -3,24
|
|YKBNK
|11,88
|3.065.168.532
|% -4,04
|
|TTKOM
|20,10
|3.681.857.752
|% 3,13
|
|EREGL
|37,90
|5.181.810.111
|% 2,05
|
|SKBNK
|2,59
|349.302.723
|% -1,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6441
|23,6490
|% 1,14
|
|Euro
|25,4509
|25,4801
|% 1,30
|
|Sterlin
|29,4985
|29,6464
|% 0,61
|
|Frank
|25,9092
|26,0653
|% 0,44
|
|Riyal
|6,2877
|6,3193
|% 1,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-2,97
|
|Altın Gr.
|1.486
|1.487
|12,31
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.827
|4.922
|53,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|-2,06
|
Seans Raporu
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17:59BNTAS
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17:58PRKME
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