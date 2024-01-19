***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Tavanı Kıymet Türü revize edilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 13.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.01.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2025Ek AçıklamalarWorqCompany Dış Ticaret Anonim Şirketi (WorqCompany)'nin kaynak kuruluş / fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde 100.000.000,-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikasına dair yapının, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 06/11/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan ihraç tavanı başvurumuz 18/01/2024 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracı ile ihraca dayanak oluşturan işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak hazırlanan Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241791BIST