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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.01.2024 20:47
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Tavanı Kıymet Türü revize edilmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2025

Ek Açıklamalar
WorqCompany Dış Ticaret Anonim Şirketi (WorqCompany)'nin kaynak kuruluş / fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde 100.000.000,-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikasına dair yapının, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 06/11/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan ihraç tavanı başvurumuz 18/01/2024 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracı ile ihraca dayanak oluşturan işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak hazırlanan Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241791


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